Историческая ограда будет отреставрирована в Парке Горького

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В Москве началась подготовка к реставрации участка исторической ограды Парка Горького, выходящего на улицу Крымский Вал и Пушкинскую набережную. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на департаменты культуры, капремонта и культурного наследия столицы.

Реставрация будет проведена в рамках работ по комплексному благоустройству парка. Уже начался демонтаж кованых и литых элементов.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что Парк Горького является одним из любимых мест для отдыха большинства горожан. Это связано в том числе и с тем, что парк постоянно развивается, адаптируясь под нужды современного мегаполиса, но и сохраняя при этом свою историю.

"Сейчас на очереди – реставрация исторической ограды. Специалисты уже кропотливо промаркировали каждый элемент и приступили к демонтажу. Затем все фрагменты будут направлены в специализированные мастерские, где их приведут в порядок. После этого ограда вновь вернется на территорию парка", – добавил Емельянов.

Ограда состоит из кованых и литых элементов, которые закреплены на каменных столбах. Она была спроектирована в 1955 году архитекторами Ю. Щуко и А. Спасовым и инженерами Б. Новиковым и Л. Шойхетом. Ограда входит в состав ансамбля главного входа Парка Горького, который обладает статусом выявленного объекта культурного наследия и находится под охраной государства.

Специалисты очистят от загрязнений все элементы ограды, после чего снимут старый красочный слой, докомпонуют, покроют защитным составом и покрасят заново. Также будут проведены работы по восстановлению каменных частей ограды из красного гранита и белого камня.

Напоминается, что столичный департамент капремонта запланировал на 2024–2026 годы благоустройство и реабилитацию территории Парка Горького, в составе которого пять самостоятельных городских пространств: ЦПКиО имени М. Горького, парк дачи Дмитриева-Мамонова, "Музеон", Нескучный сад и территория Воробьевых гор.

На первом этапе в этом году будет обновлено пространство рядом с Пионерским прудом, а на месте бывших конюшен в Нескучном саду возведут спортивный кластер. Пушкинская набережная по завершении работ будет представлять из себя всесезонную площадку для прогулок и отдыха людей разных интересов и поколений.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что специалисты завершили реставрацию исторических элементов парка усадьбы Усачевых-Найденовых, которая является объектом культурного наследия федерального значения.

До этого Сергей Собянин сообщил о грядущей реабилитации части природно-исторического парка "Москворецкий". В проект войдут набережная Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста, а также самые востребованные пространства Большого и Малого Строгинских затонов.