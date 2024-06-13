Собянин: в этом сезоне будет проведена реабилитация части парка "Москворецкий"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин сообщил о грядущей реабилитации части природно-исторического парка "Москворецкий". Об этом он рассказал в своем блоге.

В проект войдут набережная Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста, а также самые востребованные пространства Большого и Малого Строгинских затонов. По словам градоначальника, эти участки будут объединены в единую прогулочную зону.

Сейчас, как утверждает мэр, эти территории недостаточно ухожены: покрытие некоторых дорожек износилось, детские и спортивные площадки устарели, нет стилистического единообразия, отсутствует инфраструктура для маломобильных жителей и родителей с колясками. Поэтому Собянин пообещал исправить эту ситуацию, не затрагивая территорию заповедников и иных ценных природных участков.

"Обновим и отремонтируем уже существующие детские, спортивные площадки и места тихого отдыха. Все решения будут максимально органично интегрированы в природную среду. У западного входа в парк создадим зону отдыха с качелями и лавочками под навесами", – уточнил градоначальник.

Рядом с аллеей "Дорога жизни" будут установлены детские площадки, которые объединят в одно игровое пространство. Для малышей всех возрастов сделают лазалки, новые песочницы, полосы препятствий, батуты, спортивно-игровые комплексы, карусели и качалки. Более того, рядом с поисково-спасательной станцией "Кировская" организуют площадки для игры в волейбол и шахматы. В других частях парка появятся воркаут-зоны, столы для настольного тенниса.

Кроме того, Собянин пообещал привести в порядок три пляжа, расположенных на территории парка. Специалисты обустроят новые удобные подходы к ним, обновят песок, установят шезлонги и раздевалки. При этом на одном из пляжей для детей будет сделана отдельная песочница, а на другом – круглые столы с лавочками, где можно будет перекусить. Третий пляж тоже не оставят без внимания – там планируют организовать навесы и киоск кафетерия.

На холме, с которого открывается вид на залив Москвы-реки, будет установлен пергола с качелями, а вдоль всей набережной – смотровые площадки в виде небольших балконов. Более того, вдоль берега обустроят экомаршрут. Для питомцев же сделают отдельные площадки с современными тренажерами.

У другого входа в парк, который расположен у мемориальной стены рядом с остановкой "Памятник героям войны", также благоустроят территорию. Например, возле Строгинского моста появится новый пешеходный переход, который соединит эту часть парка со Строгинской поймой. На участке самой поймы возведут новые площадки, которые объединят в единое большое игровое пространство. Там установят интерактивные панели и музыкальные инструменты, а также гамаки и горки на естественном склоне.

"Вместо отдельно стоящих спортплощадок сделаем мини-кластеры, где каждый найдет себе занятие. Здесь можно будет поиграть в волейбол и баскетбол, настольный теннис или позаниматься на тренажерах. А еще отремонтируем велодорожку, на маршруте разместим павильон проката спортивного инвентаря", – добавил мэр.

Собянин обратил внимание и на пляжи, которые находятся в этой части парка. По его словам, там обновят песок, обустроят лежаки, раздевалки, столы с лавочками и отремонтируют имеющиеся настилы. Вдоль берега Малого Строгинского затона со стороны Москвы-реки также появятся площадки в виде балконов, которые будут нести просветительскую функцию, так как специалисты установят таблички с информацией о самом парке и о его обитателях.

Вместе с этим приведут в порядок территорию во дворах домов между улицей Твардовского и Туркменским проездом – обновят имеющиеся площадки и парковку.

"В парке немало народных троп, наиболее востребованные из них облагородим и приведем в порядок существующие дорожки. Использовать будем те же типы покрытий, что уже есть в парке", – подчеркнул Собянин.

Для того чтобы вечером москвичи смогли с комфортом гулять, в парке старые фонари заменят на новые, подытожил мэр.

Ранее работы по благоустройству и реабилитации четырех крупных парков стартовали в Москве. В этом году на территориях Парка Горького, парка "Сокольники", музея-заповедника "Коломенское" проведут мероприятия первого этапа.

Так, на Пушкинской набережной в Парке Горького появятся 20 многофункциональных павильонов для отдыха и досуга. В данный момент там проводятся работы по устройству фундаментов для павильонов, демонтажу старых покрытий и прокладке инженерных сетей.

