Благоустройство стартовало в районе Очаково-Матвеевское

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Работы по благоустройству начались в долине реки Навершки в столичном районе Очаково-Матвеевское. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В ходе благоустройства специалисты укрепят берега реки, сделают разветвленную дорожно-тропиночную сеть из покрытия терравей и деревянных настилов, установят вдоль дорожек лавочки и подвесные качели.

Также они обустроят систему освещения по всей территории, создадут архитектурно-художественную подсветку пешеходных настилов, сделают игровую и спортивные зоны. Предполагается, что в игровой зоне будут горки, качели, элементы для лазания и лавочки, а в спортивной – воркаут-комплексы и столы для настольного тенниса.

Ранее сообщалось, что набережную вдоль бывшей промзоны Южный порт благоустроят. Территорию увеличат в 1,5 раза, а также оборудуют там плавучий бассейн, спортивные зоны, открытые солярии и амфитеатр. Урбанист Ольга Ахсянова указала, что это решение позволит создать новую точку притяжения жителей и гостей Москвы.