15 мая, 07:25Мэр Москвы
Собянин: в СВАО будет реализовано шесть проектов благоустройства
Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"
На северо-востоке Москвы планируется реализовать шесть проектов благоустройства, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.
Он рассказал, что в Южном Медведкове создадут качественное общественное пространство около центра "Полярный", конструкция которого завершится в этом году. В проект также включены работы по благоустройству территории центра "Олимп" на другой стороне Полярной улицы.
В Свиблове в порядок приведут спортивный кластер. Продолжатся работы в многофункциональном спортивном кластере в Тенистом проезде. В этом году рядом обустроят крытый каток. Там же благоустроят сквер вдоль проезда Серебрякова, расположенный рядом со станцией метро "Ботанический сад".
В Алексеевском районе появятся новые площадки для выгула собак. Там облагородят пешеходные маршруты и усовершенствуют детские площадки.
В Отрадном благоустроят зеленую зону на Северном бульваре, а также жилой квартал в границах Проектируемого проезда № 6185 на севере, улицы Римского-Корсакова на юго-востоке, улицы Декабристов на юге и Алтуфьевского шоссе на западе.
По словам мэра, реализация этих проектов сделает районы северо-востока Москвы еще более комфортными и уютными.
Ранее Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной после завершения строительства нового здания Третьяковской галереи. Вдоль Москвы-реки от Балчуга до Воробьевых гор получится обустроить единый прогулочный маршрут длиной в 20 километров.
Сергей Собянин сообщил о планах развития Парка Горького