Собянин: в СВАО будет реализовано шесть проектов благоустройства

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

На северо-востоке Москвы планируется реализовать шесть проектов благоустройства, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он рассказал, что в Южном Медведкове создадут качественное общественное пространство около центра "Полярный", конструкция которого завершится в этом году. В проект также включены работы по благоустройству территории центра "Олимп" на другой стороне Полярной улицы.

В Свиблове в порядок приведут спортивный кластер. Продолжатся работы в многофункциональном спортивном кластере в Тенистом проезде. В этом году рядом обустроят крытый каток. Там же благоустроят сквер вдоль проезда Серебрякова, расположенный рядом со станцией метро "Ботанический сад".

В Алексеевском районе появятся новые площадки для выгула собак. Там облагородят пешеходные маршруты и усовершенствуют детские площадки.

В Отрадном благоустроят зеленую зону на Северном бульваре, а также жилой квартал в границах Проектируемого проезда № 6185 на севере, улицы Римского-Корсакова на юго-востоке, улицы Декабристов на юге и Алтуфьевского шоссе на западе.

По словам мэра, реализация этих проектов сделает районы северо-востока Москвы еще более комфортными и уютными.

Ранее Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной после завершения строительства нового здания Третьяковской галереи. Вдоль Москвы-реки от Балчуга до Воробьевых гор получится обустроить единый прогулочный маршрут длиной в 20 километров.

