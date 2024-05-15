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15 мая, 13:45

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В Москве благоустроят набережную вдоль бывшей промзоны "Южный порт"

В Москве благоустроят набережную вдоль бывшей промзоны "Южный порт"

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Набережную вдоль бывшей промзоны "Южный порт" благоустроят: ее планируют увеличить в 1,5 раза, а также оборудовать там плавучий бассейн, зоны для занятий спортом, открытые солярии, большой амфитеатр.

Как отметила урбанист Ольга Ахсянова, расширение набережной создаст новую точку притяжения. По ее словам, набережные считаются для жителей и гостей столицы популярным местом, а для объектов жилого строительства – преимуществом.

Как будет выглядеть набережная Южного порта? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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