Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 12:15

Транспорт

Заммэра Москвы Ликсутов рассказал о количестве поездок на БКЛ метро

Заммэра Москвы Ликсутов рассказал о количестве поездок на БКЛ метро

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Примерно 1,3 миллиона поездок ежедневно совершается на Большой кольцевой линии метро. О пассажирских поездках и уникальном экономическом эффекте развития столичного метро рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Он отметил, что ряд перегонов, которые были до запуска БКЛ, разгрузились более чем на 20%. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что у московского метро появился большой запас провозной способности на десятилетия вперед.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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