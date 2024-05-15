Заммэра Москвы Ликсутов рассказал о количестве поездок на БКЛ метро

Примерно 1,3 миллиона поездок ежедневно совершается на Большой кольцевой линии метро. О пассажирских поездках и уникальном экономическом эффекте развития столичного метро рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Он отметил, что ряд перегонов, которые были до запуска БКЛ, разгрузились более чем на 20%. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что у московского метро появился большой запас провозной способности на десятилетия вперед.

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