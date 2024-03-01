"Мой район. Новости": Большой Кольцевой линии метро исполнился год

Большой Кольцевой линии метро исполнился год. 1 марта 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин замкнули БКЛ и открыли движение поездов по всей линии. В доступе у пассажиров – более 50 переходов на МЦК, МЦД и железную дорогу.

Для всех станций третьей кольцевой линии был создан свой неповторимый стиль. Их дизайн с элементами арта произвел революцию в архитектуре метрополитена. Так, в отделке использовали более 10 видов натурального камня.

По БКЛ работают только инновационные составы со сквозным проходом между вагонами, обеззараживанием воздуха и улучшенной шумоизоляцией. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".