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01 марта, 10:20

Транспорт

"Мой район. Новости": Большой Кольцевой линии метро исполнился год

"Мой район. Новости": Большой Кольцевой линии метро исполнился год

Новости часа: более 340 млн поездок совершили по Большой кольцевой линии метро за год

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Собянин: за год на БКЛ совершили 340 млн поездок

Большой Кольцевой линии метро исполнился год. 1 марта 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин замкнули БКЛ и открыли движение поездов по всей линии. В доступе у пассажиров – более 50 переходов на МЦК, МЦД и железную дорогу.

Для всех станций третьей кольцевой линии был создан свой неповторимый стиль. Их дизайн с элементами арта произвел революцию в архитектуре метрополитена. Так, в отделке использовали более 10 видов натурального камня.

По БКЛ работают только инновационные составы со сквозным проходом между вагонами, обеззараживанием воздуха и улучшенной шумоизоляцией. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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