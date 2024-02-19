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Новости

19 февраля, 22:00

Происшествия

Новости регионов: "Автотор" анонсировал выпуск электромобиля под брендом "Амберавто"

Новости регионов: "Автотор" анонсировал выпуск электромобиля под брендом "Амберавто"

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Пользователей электросамокатов могут начать штрафовать за нарушение ПДД в Москве

Работу наземного транспорта скорректировали в трех округах столицы

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"Техно": как приобрести электромобиль по подписке в Москве

Новости часа: парковка 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы будет бесплатной

Работу наземного транспорта скорректировали на западе и юго-западе Москвы

"Цифра дня": 7

Мэр Москвы сообщил, что парковки 23 и 24 февраля будут бесплатными

Российский холдинг "Автотор" анонсировал выпуск электромобиля под брендом "Амберавто". В Сети показали, как будет выглядеть новая машина. Модель прошла сертификацию и адаптирована для российского климата.

На Сахалине многотонный пласт снега рухнул с крыши на проезжую часть. ЧП попало на запись видеорегистратора. Пешеход, который в тот момент переходил дорогу, вовремя успел отойти.

В Норильске из-за сильной метели закрыли дорогу до аэропорта. Представители МЧС предупредили, что трассу заблокировали для всех видов транспорта. На выезде из города дежурят сотрудники ДПС. Пассажиров в аэропорт доставят на специальных автобусах.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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