Новости регионов: "Автотор" анонсировал выпуск электромобиля под брендом "Амберавто"

Российский холдинг "Автотор" анонсировал выпуск электромобиля под брендом "Амберавто". В Сети показали, как будет выглядеть новая машина. Модель прошла сертификацию и адаптирована для российского климата.

На Сахалине многотонный пласт снега рухнул с крыши на проезжую часть. ЧП попало на запись видеорегистратора. Пешеход, который в тот момент переходил дорогу, вовремя успел отойти.

В Норильске из-за сильной метели закрыли дорогу до аэропорта. Представители МЧС предупредили, что трассу заблокировали для всех видов транспорта. На выезде из города дежурят сотрудники ДПС. Пассажиров в аэропорт доставят на специальных автобусах.

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