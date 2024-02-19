В московских больницах рассказали, как изменилось оказание экстренной медпомощи

Диспетчеры скорой теперь в два раза быстрее проводят опрос пациентов по телефону. Помогает в этом нейросеть. Она генерирует вопросы и собирает первичный анамнез.

Существенно влияет на работу столичных врачей и модернизация операционных для нейрохирургов, травматологов, урологов и онкологов. Там ставят гибридные станции и подключают роботов. За последние пять лет число операций с их участием увеличилось в 1,5 раза.

Новые стандарты медицинской помощи продолжают внедрять повсеместно. Строительство еще двух флагманских центров на базе больниц Буянова и Пирогова планируют завершить в 2024 году.

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