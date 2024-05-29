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Посол Мексики был приглашен на беседу в МИД РФ по вопросу недопуска россиян на рейсы
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас был приглашен в МИД России, где ему заявили о необходимости принять меры, чтобы исключить случаи необоснованных отказов россиянам во въезде в страну. Об этом рассказал глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"Посол Мексики в Москве был приглашен в министерство на беседу, в ходе которой был сделан особый упор на необходимость принятия действенных мер по исключению случаев необоснованных отказов российским гражданам во въезде в Мексику", – приводит его слова ТАСС.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что россиян не допускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, следующие в Мексику, из-за давления США на мексиканские власти.
Замглавы также напомнил, что аналогичные проблемы для граждан РФ возникают и на рейсах в другие латиноамериканские страны. Российская сторона в данный момент занимается обсуждением этой проблемы.
Российские дипломаты, работающие в посольстве в Турции, заявили, что в случае недопуска на рейсы в страны Латинской Америки, которые осуществляются транзитом через Стамбул, россияне могут направить обращение в суд против Turkish Airlines и потребовать компенсацию.
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