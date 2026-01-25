Форма поиска по сайту

25 января, 15:21

Политика
Песков: ВС РФ будут следить за планами США по "Золотому куполу"

ВС РФ будут следить за планами США по "Золотому куполу" – Песков

Фото: kremlin.ru

Российские военные будут пристально отслеживать и анализировать планы Соединенных Штатов по созданию системы противоракетной обороны "Золотой купол". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что это будет за "купол"? Против каких угроз он будет спроектирован?", – сказал представитель Кремля в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Пескова, Гренландия является стратегически важным местом с точки зрения стабильности и безопасности. Все происходящее предстоит глубоко анализировать, так как в России пока не знают, какая сделка будет реализована по Гренландии.

Представитель Кремля также отметил, что после встречи президента США Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте начали поступать новости по поводу ситуации вокруг острова.

Ранее американский лидер заявил, что Гренландия играет для США одну из ключевых ролей в создании системы ПРО "Золотой купол". Он добавил, что размещение систем США очень важно для национальной и международной безопасности.

Вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс рассказал, что переговорный процесс с НАТО по поводу приобретения Гренландии проходит хорошо. По его словам, Дании и остальным членам Североатлантического альянса необходимо понимать, что эта сделка важна для безопасности всего мира.

