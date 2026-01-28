Омбудсмен Волынец назвала растущий интерес россиян к магии тревожной тенденцией

Фото: 123RF/erika8213

Рост интереса к магии среди россиян является тревожной тенденцией, которая свидетельствует о страхе перед будущим и неуверенности граждан. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

По словам омбудсмена, люди платят оккультистам большие суммы, что становится "экономическим бедствием для страны".

"Когда человек прибегает к каким-то магическим услугам – это означает, что у него нет опоры под ногами либо в виде традиционной веры, либо в виде знаний и какой-то уверенности. Если подростки прибегают к услугам магов и шарлатанов – это очень тревожно, грустно, это страшно", – заявила она.

За прошедший год спрос на оккультные товары возрос в России на 50%. Например, в 4 раза чаще люди приобретали осиновые колья, показали данные продаж компании АТОЛ.

Ранее в РПЦ предложили наказывать целителей и шаманов наравне с сатанистами (движение признано в РФ экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов) за вред здоровью граждан, который они наносят. Там уточнили, что меры следует принимать незамедлительно, пока своими действиями целители не навредили людям, обращающимся за услугами.