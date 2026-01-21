Форма поиска по сайту

21 января, 10:32

Общество
Религиовед Силантьев: россияне могут получить штраф за карты таро с дьяволом

Россиян предупредили о штрафе за демонстрацию карт таро с дьяволом

Фото: 123RF.com/grendaseba

Россияне могут получить штраф за публичную демонстрацию карты таро с дьяволом. Это может расцениваться как пропаганда сатанизма (движение признано экстремистским и запрещено в России, включено в перечень террористов и экстремистов), сообщил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета, религиовед Роман Силантьев.

"Там есть карта с сатаной, а это противозаконно. Пропаганда экстремистского движения сатанистов, запрещенного на территории РФ, может осуществляться посредством этих карт", – объяснил собеседник агентства.

Он уточнил, что в октябре суд Краснодара оштрафовал местную жительницу, которая выложила в Сеть фотографию карты таро с дьяволом и пентаграммой.

Ранее Владимир Путин сказал, что сатанизм, оккультные услуги и "всякие колдуны" вводят граждан в заблуждение. Они наносят вред моральному и психическому состоянию людей. Президент призвал бороться с этой проблемой.

"Вопрос спорный": стоить ли запрещать продажу магических товаров в России

