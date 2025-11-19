Россиянин оштрафован за картинки с сатаной, опубликованные 10 лет назад

Фото: depositphotos/YGphoto

В Краснодарском крае суд оштрафовал местного жителя за размещенные в социальной сети изображения с пентаграммами и сатаной (движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов), следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам дела, полицейские обнаружили изображения на личной странице мужчины в соцсети и составили на него протокол по статье КоАП о пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики и символики экстремистской организации.

В суде ответчик признал вину и пояснил, что публикации были сделаны около 8–10 лет назад, а разместил он их, потому что посчитал "забавными". Изображения мужчина удалил, подчеркивается в материалах.

Суд Краснодарского края назначил россиянину наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Пермский краевой суд обязал местную жительницу выплатить 20 тысяч рублей морального ущерба за то, что она публично назвала оппонентку "овцой". Суд признал это слово оскорбительным, нарушающим личные неимущественные права человека.