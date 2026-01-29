NY Post: в Нью-Йорке автомобиль несколько раз врезался в синагогу

Фото: 123RF.com/joruba

Легковой автомобиль несколько раз врезался в синагогу в районе Бруклин города Нью-Йорка, пишет газета New York Post.

Уточняется, что машина ударилась о двери здания не менее 4 раз. Водителя уже задержали. По его словам, ДТП произошло случайно из-за того, что авто занесло.

В результате никто не пострадал. Полиция инициировала расследование инцидента.

Немногим ранее на США обрушились мощная снежная буря и аномальные морозы. На дорогах образовался опасный гололед, что спровоцировало рост числа дорожно-транспортных происшествий.

В частности, на автомагистрали в американском штате Мичиган из-за непогоды столкнулись свыше 100 автомобилей. Предварительно, число пострадавших варьируется от 9 до 12 человек.