Автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта в США

Фото: 123RF.com/ z1b

Автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта в округе Уэйн в США. В результате пострадали шесть человек, сообщает The Associated Press со ссылкой на пресс-службу гавани.

Как уточнил аэропорт, инцидент произошел 23 января. Машина столкнулась с билетной стойкой. После случившегося водитель автомобиля был задержан.

По данным агентства, причина аварии еще неизвестна.

