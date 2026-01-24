Форма поиска по сайту

24 января, 09:46

Происшествия

Автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта в США

Фото: 123RF.com/ z1b

Автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта в округе Уэйн в США. В результате пострадали шесть человек, сообщает The Associated Press со ссылкой на пресс-службу гавани.

Как уточнил аэропорт, инцидент произошел 23 января. Машина столкнулась с билетной стойкой. После случившегося водитель автомобиля был задержан.

По данным агентства, причина аварии еще неизвестна.

Ранее авария с участием 56 автомобилей произошла в японской префектуре Гумма. Следовавший по трассе Канэцу в районе города Минаками грузовик занесло и он встал на дороге. В результате в него врезались следовавшие за ним легковые автомобили. Один человек погиб, еще 26 пострадали.

До этого 15 человек погибли в результате ДТП с междугородным автобусом в Индонезии. Еще 19 человек получили различные травмы. По информации СМИ, авария произошла на съезде с платной дороги в городе Семаранге на северном побережье острова Ява.

происшествияДТПза рубежом

