16 ноября, 04:28

7News: гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей на автодроме в Австралии

Гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей на автодроме в Австралии – СМИ

Фото: depositphotos/zimmytws

Гоночный автомобиль врезался в трибуну со зрителями на автодроме в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Об этом сообщил телеканал 7News.

Отмечается, что водитель не справился с управлением, протаранил ограждение и столкнулся с передвижной трибуной.

По предварительной информации, 9 человек пострадали. Один из них находится в критическом состоянии, еще трое получили серьезные травмы.

Ранее 10 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на толпу на французском острове Олерон. По данным местном полиции, водитель специально въехал в пешеходов и одного велосипедиста. Перед этим он выкрикнул религиозный лозунг на арабском языке.

После ДТП мужчина попытался поджечь свою машину, но был задержан сотрудниками полиции.

