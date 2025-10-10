У водителя, влетевшего в остановку в Новосибирске, выявили 0,9 промилле алкоголя

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"

У 19-летнего водителя, въехавшего на арендованной машине в толпу людей на остановке в Новосибирске, выявили 0,9 промилле алкоголя, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Такая концентрация алкоголя в крови (0,9 грамма этанола) приводит к нарушениям равновесия, движения, речи и реакции, а также к затуманенному зрению.

ДТП произошло вечером 9 октября. Пострадали 6 человек, среди которых оказался ребенок 2012 года рождения.

По последним данным регионального Минздрава, 1 из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, а еще 4 – в тяжелом.

