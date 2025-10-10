Пешеход погиб в ДТП на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина погиб в аварии на юге Москвы, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, ДТП произошло на Россошанской улице в районе дома 2, корпуса 3, по Россошанскому проезду. Там водитель автомобиля "КамАЗ" совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства случившегося.

В свою очередь, прокуратура Южного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств аварии. По данным ведомства, погибший мужчина был 1964 года рождения.

