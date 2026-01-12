Психолог Самбурский посоветовал работать с продуктивностью 70% после новогодних каникул

Фото: depositphotos/monkeybusiness

Первую рабочую неделю после новогодних праздников необходимо начинать с легких задач. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Он отметил, что втягиваться в рабочие будни после праздников всегда тяжело: мозг перестраивается на режим контроля и результата, но нервная система сопротивляется, потому что переход происходит слишком быстро. В итоге некоторые могут чувствовать физическую слабость, лень, которая фактически становится профилактикой психологических срывов.

В первую рабочую неделю эксперт посоветовал расстаться с иллюзией того, что после отдыха необходимо быть продуктивным на 100% и доделать все накопившиеся задачи.





Станислав Самбурский клинический психолог Дело в том, что многие попадают после долгого отдыха в своеобразную ловушку. Наступает "тревога свободы", когда некоторые начинают переживать, что очень долго ничего не делали, пытаясь компенсировать это с избыточной жесткостью, "закручивая гайки" себе и окружающим. Однако так делать не стоит – это бесполезно и лишь увеличит уровень тревожности.

По мнению эксперта, важно договориться с самим собой работать примерно на 70%, чтобы мягко войти в ритм, вернуть ясность мышления.

"Не надо кидаться решать все задачи, которые крутятся в голове. Советую просто выписать их на листок бумаги, затем выбрать три самые важные, а уже из них – одну, которую реально закрыть за полчаса или час. Это поможет получить удовольствие и отправить сигнал мозгу о том, что мы все умеем и снова в строю", — отметил Самбурский.

Кроме того, он посоветовал особенно заботиться о здоровье всю текущую неделю: стараться ложиться вовремя, чтобы высыпаться, а также гулять ежедневно хотя бы по 20 минут.

