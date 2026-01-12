Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 14:14

Общество
Главная / Новости /

Психолог Самбурский посоветовал работать с продуктивностью 70% после новогодних каникул

Психолог рассказал, как влиться в рабочий ритм с минимальным уровнем стресса

Фото: depositphotos/monkeybusiness

Первую рабочую неделю после новогодних праздников необходимо начинать с легких задач. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Он отметил, что втягиваться в рабочие будни после праздников всегда тяжело: мозг перестраивается на режим контроля и результата, но нервная система сопротивляется, потому что переход происходит слишком быстро. В итоге некоторые могут чувствовать физическую слабость, лень, которая фактически становится профилактикой психологических срывов.

В первую рабочую неделю эксперт посоветовал расстаться с иллюзией того, что после отдыха необходимо быть продуктивным на 100% и доделать все накопившиеся задачи.

Дело в том, что многие попадают после долгого отдыха в своеобразную ловушку. Наступает "тревога свободы", когда некоторые начинают переживать, что очень долго ничего не делали, пытаясь компенсировать это с избыточной жесткостью, "закручивая гайки" себе и окружающим. Однако так делать не стоит – это бесполезно и лишь увеличит уровень тревожности.
Станислав Самбурский
клинический психолог

По мнению эксперта, важно договориться с самим собой работать примерно на 70%, чтобы мягко войти в ритм, вернуть ясность мышления.

"Не надо кидаться решать все задачи, которые крутятся в голове. Советую просто выписать их на листок бумаги, затем выбрать три самые важные, а уже из них – одну, которую реально закрыть за полчаса или час. Это поможет получить удовольствие и отправить сигнал мозгу о том, что мы все умеем и снова в строю", — отметил Самбурский.

Кроме того, он посоветовал особенно заботиться о здоровье всю текущую неделю: стараться ложиться вовремя, чтобы высыпаться, а также гулять ежедневно хотя бы по 20 минут.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, что переработки могут быть опасны для здоровья и даже привести к смерти в офисе. Длительные нагрузки повышают артериальное давление и усиливают кровоток, что особенно опасно для пациентов с атеросклерозом, гипоксией головного мозга или перенесенными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика