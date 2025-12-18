Врач Прокофьев предупредил о риске смерти на рабочем месте из-за переработок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Переработки могут быть опасны для здоровья и даже привести к смерти на рабочем месте, рассказал врач общей практики Денис Прокофьев изданию "Абзац".

По его словам, напряженная умственная работа не должна быть больше восьми часов в день.

Длительные нагрузки повышают артериальное давление и усиливают кровоток, что особенно опасно для людей с атеросклерозом, гипоксией головного мозга или перенесенными сердечно-сосудистыми заболеваниями. В таких случаях возрастает риск повторного инфаркта или инсульта.

"Для каждого нагрузка может быть разной", – добавил Прокофьев.

Для тех, кто работает руками, оптимальная продолжительность интенсивной работы, по его мнению, составляет не более шести часов. При высокой физической нагрузке растет частота сердечных сокращений и напряжение на коронарные сосуды, что может вызвать тахикардию и спровоцировать инфаркт.

Перерывы и соблюдение режима нагрузки крайне важны для предотвращения серьезных осложнений, заключил врач.

