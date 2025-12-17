Юрист Ярмуш: за просмотр переписок сотрудников руководству может грозить до 4 лет

Главврач одной из больниц Волгограда прочитал личную переписку сотрудницы, а позже отчитал подчиненную за распространение конфиденциальных данных, сообщили СМИ. Насколько это законно и что грозит руководителям, нарушающим право работников на личную жизнь, разбиралась Москва 24.

"Оказалось, что следит"

Фото: телеграм-канал Baza

Главврач больницы в Волгограде прочитал личные сообщения своей помощницы и позднее сделал ей выговор за переписку. Свою позицию руководитель аргументировал тем, что ранее девушка дала согласие на обработку персональных данных, сообщил телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, Анастасия Луканина работала помощницей руководителя в одном из городских медучреждений. Однажды в частной переписке со своим партнером она упомянула о возникших на работе разногласиях с сотрудником бухгалтерии.

Спустя некоторое время главный врач ввел правило, согласно которому вся служебная документация должна была направляться ему только через мессенджеры. И помощница, выполняя распоряжение, работала через веб-версии приложений, оставляя их открытыми даже после ухода домой, отметили журналисты.

В один из дней главврач вызвал Анастасию на встречу и обвинил в разглашении внутренней информации, упомянув ситуацию с бухгалтером.





Анастасия Луканина помощница руководителя Он вызывает меня к себе и спрашивает, почему я все организационные моменты обсуждаю с людьми, которые никак к этому не относятся. Я сначала не поняла, откуда у него эта информация, – он что, следит за мной? А потом оказалось, что следит.

По словам девушки, главврач заявил, что у него есть доступ к любому компьютеру, который находится в организации. И руководитель якобы может смотреть не только "внутренность", но также включить на устройстве веб-камеру для слежки за сотрудником.

По данным телеграм-канала, после инцидента Анастасия уволилась, проработав в общей сложности чуть больше года. Инициировать судебное разбирательство она не стала, сославшись на отсутствие денежных средств для юридической защиты.

Неприкосновенность частной жизни

По словам адвоката, специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, главный врач волгоградской больницы нарушил безусловное конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций.

"Согласие на обработку персональных данных ни в коем случае не дает права кому-либо читать личные сообщения сотрудника. Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица в интересах правосудия для раскрытия тяжкого преступления", – объяснила эксперт в разговоре с Москвой 24.

Она добавила, что в рамках такого процесса изымаются носители информации и их содержимое изучается на законном основании. Если же подобного судебного решения не было, то действия руководителя являются нарушением, подпадающим под уголовную статью.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Речь идет о нарушении неприкосновенности частной жизни. Даже муж не вправе без разрешения просматривать телефон жены, и наоборот. В случае с главврачом усматривается состав преступления, предусмотренный статьей о нарушении неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ), согласно которой может грозить наказание, начиная со штрафа от 100 до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Помимо этого, применяется статья о нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (138 УК РФ). В данном случае наказание также начинается со штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, а заканчивается лишением свободы на срок до 4 лет. При вынесении решения могут быть учтены обе статьи (137 и 138 УК РФ), добавила специалист.

"Отдельно следует пояснить, что понимается под персональными данными, на обработку которых обычно дается согласие при трудоустройстве. К ним относятся фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес проживания, контактный телефон, сведения о семейном положении и иная информация из анкеты", – указала адвокат.

Она подчеркнула, что работодатель обязан обеспечивать конфиденциальность такой информации, хранить ее защищенной от доступа третьих лиц и использовать строго в целях, обусловленных трудовыми отношениями. Аналогичные принципы действуют и в медицинских учреждениях: информация о диагнозах, посещениях и состоянии пациента является врачебной тайной и не подлежит разглашению.

"В случае нарушения указанных прав, в том числе на тайну переписки и неприкосновенности частной жизни, необходимо обращаться с заявлением в полицию. Правоохранительные органы обязаны провести проверку по данному факту, установить наличие или отсутствие состава преступления, принять меры к расследованию инцидента и обеспечить защиту нарушенных прав", – порекомендовала Ярмуш.

В свою очередь, адвокат Екатерина Батурина отметила в разговоре с Москвой 24, что в целом компании имеют право организовывать политику сбора персональных данных и определять порядок использования корпоративной информации.

"Однако в таком случае принимаются внутренние нормативные акты, о наличии которых обязательно уведомляют сотрудников. Кроме того, существуют корпоративные мессенджеры и прочие, откуда запрещают пересылать какую-либо рабочую информацию", – предупредила эксперт.





Екатерина Батурина адвокат В ситуации с больницей из Волгограда возникает вопрос: была ли такая политика принята в клинике и была ли она доведена до всех сотрудников? Кроме того, непонятны критерии разграничения личной и корпоративной переписки, то есть о чем именно не могла рассказывать девушка.

Поскольку факт нарушения прав действительно есть, эксперт отметила, что с этим можно обратиться в прокуратуру, Роскомнадзор и суд.

