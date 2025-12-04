Риелтор Бендриков назвал один из способов защиты покупателей от "бабушкиной схемы"

В Росреестре отказались вводить обязательную проверку дееспособности продавца квартиры. Как в таком случае снизить возможные риски при сделках с вторичной недвижимостью, разбиралась Москва 24.

Борьба с "бабушкиной схемой"

Росреестр отказался внедрять в законодательство требование об обязательной проверки дееспособности продавца квартиры в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, сообщило ведомство в ответ на письмо депутата Госдумы Ярослава Нилова. В Росреестре подчеркнули, что эта опция противоречит конституционному праву на неприкосновенность частной жизни.

Обращение Нилов направлял в связи с участившимися случаями так называемой "бабушкиной схемы" мошенничества со вторичной недвижимостью. В таких ситуациях продавец, обычно пожилого возраста, сначала избавляется от своей квартиры, а затем заявляет, что действовал под давлением аферистов.

В Росреестре отметили, что действующие законы позволяют разрешить подобные спорные случаи. В то же время замруководителя ведомства Алексей Бутовецкий рассказал в письме о возможном продлении сроков регистрации сделок с недвижимостью пожилых. Это нужно для принятия мер по прекращению купли-продажи в случае мошенничества, пояснил он.

В Генпрокуратуре в ответ на обращение Нилова предложили обсудить идею "периода охлаждения" сомнительных сделок. Мера подготовлена в сфере "регламентации сделок с недвижимым имуществом, заключенных с пороком воли продавца".

При этом "бабушкина схема" уже распространилась и на рынок аренды жилья. В частности, пенсионерка из Калининграда, сдав свою квартиру, через несколько месяцев вернулась в нее и отказалась уходить. Сославшись на свое право собственника, женщина заявила арендаторам, что планирует пожить там несколько дней без какого-либо предварительного предупреждения.

"На добровольной основе"

Юрист и риелтор Алла Георгиева рассказала Москве 24, что отказ от обязательного предоставления медсправок при сделках купли-продажи недвижимости является логичным и конституционно обоснованным.

"Право на неприкосновенность частной жизни и врачебную тайну, гарантированное Конституцией, не допускает принятия законов, которые бы его нарушали. Поэтому подобные документы могут запрашиваться только на добровольной основе – если покупатель хочет обезопасить себя, он вправе попросить продавца предоставить справки. Однако отказ второй стороны сам по себе должен служить для покупателя серьезным предупреждающим сигналом", – отметила юрист.

При этом даже справка не является стопроцентной гарантией безопасности сделки. Стандартный документ из психоневрологического или наркологического диспансера лишь подтверждает, что человек не состоит на учете и не обращался за помощью. Он не исключает наличия у продавца психического расстройства, по которому тот никогда не посещал врача: например, раздвоения личности, шизофрении и других, предупредила специалист.

По ее словам, бывают случаи, когда продавец со всеми справками на руках и даже положительным заключением врача, приглашенного на сделку для освидетельствования, впоследствии оспаривает все через суд.





Алла Георгиева юрист и риелтор Ключевым основанием для удовлетворения иска о признании сделки недействительной является не простое "передумал", а доказательство того, что на волю продавца было оказано внешнее влияние – его обманули, ввели в заблуждение, оказали давление или манипулятивным способом изменили его истинное желание. Сделать это крайне сложно, и стандартные справки здесь не служат доказательством.

Эксперты, в том числе с 20-летним стажем, которые проводят освидетельствование продавцов прямо на сделке, признают, что за короткое время беседы невозможно достоверно оценить все аспекты психического состояния человека и понять его истинные мотивы. Продавец может не раскрыться или сознательно скрывать ключевые детали, отметила юрист.

"Также был случай из практики: эксперт заподозрил неладное в сделке с супружеской парой лишь после того, как один из продавцов случайно обмолвился фразой "нам надо быстрее закончить эту историю". Только начав детально "раскручивать" тему, эксперт выяснил истинные обстоятельства, в то время как по внешним признакам и поведению обоих ничего подозрительного не было", – рассказала Георгиева.

Единственной действенной мерой остается максимальная осмотрительность: проводить тщательные проверки не только медицинского, но и юридического характера (долги, обременения на квартиру). В случае малейших сомнений или отказа продавца от сотрудничества стоит отказываться и искать другой вариант, подчеркнула Георгиева.

Риелтор Олег Бендриков в разговоре с Москвой 24 отметил, что надежный с точки зрения экспертов вариант проверки – вызов лицензированного врача на сделку.

"Специалист проводит беседу с продавцом и в момент подписания документов выдает заключение о его вменяемости и ясности ума. Если врач обнаруживает признаки неадекватного состояния, он может указать на это. Как правило, такую услугу оплачивает покупатель как инициатор проверки, желающий обезопасить себя", – отметил эксперт.





Олег Бендриков риелтор При этом отказ продавца от предоставления справки или освидетельствования на добровольной основе должен насторожить. Например, если при продаже квартиры, недавно полученной в дар, представитель отказывается привести дарителя (часто пожилого родственника) для осмотра врачом, ссылаясь на его "болезнь", это может указывать на мошенническую схему.

При этом Бендриков поделился личным опытом проведения сделок со звездами. По его словам, известные люди иногда воспринимают просьбу о справке как оскорбление, полагая, что их статус автоматически гарантирует дееспособность. Однако проверки показывают, что и эти граждане могут состоять на учете.

Таким образом, добровольное освидетельствование у врача в момент сделки остается наиболее эффективным и защищенным механизмом для покупателя, желающего снизить риски, заключил Бендриков.