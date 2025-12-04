Форма поиска по сайту

04 декабря, 11:31

Политика
ГП РФ предложила ввести период "охлаждения" при сомнительных сделках с жильем

Генпрокуратура РФ предложила меры борьбы с "бабушкиной схемой" в сделках с жильем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для борьбы с мошенничеством на рынке недвижимости можно обсудить идею "охлаждения" сомнительных сделок, говорится в ответе Генпрокуратуры России на запрос председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. С документом ознакомился РБК.

Уточняется, что речь идет о попытках пресечь "бабушкину схему" при продаже жилья, которая распространилась после разбирательства с возвратом квартиры певицы Ларисы Долиной. Изменения предлагается внести в федеральный закон от 13 июля 2015 года № 128-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", уточнили в ГП.

В частности, можно рассмотреть идею о приостановке регистрации при продаже имущества в отношении сомнительных сделок, указано в ответе первого замгенпрокурора Анатолия Разинкина. Он уточнил, что изменения подготовлены в сфере "регламентации сделок с недвижимым имуществом, заключенных с пороком воли продавца".

Помимо обращения в Генпрокуратуру, Нилов направил в Росреестр запрос о введении обязательной медицинской проверки продавца перед сделкой о купле-продаже недвижимости. Предлагалось анализировать данные из учетных записей в психоневрологических и наркологических диспансерах.

Однако Росреестр не поддержал инициативу, объяснив это тем, что подобное решение противоречило бы конституционному праву на неприкосновенность частной жизни. Более того, у органов регистрации нет доступа к подобной информации.

Володин сообщил о мерах защиты участников рынка недвижимости от мошенников

