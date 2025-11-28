Депутат Разворотнева: после дела Долиной в РФ выросло число возвратов квартир продавцам

Фото: depositphotos/.shock

В России после дела певицы Ларисы Долиной возросло количество судебных исков, когда продавцы просят вернуть им жилье, которые они якобы продали под влиянием мошенников. Об этом рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью "Дума ТВ".

Она добавила, что в таких спорах судьи смотрят на решения коллег, несмотря на отсутствие прецедентного права в стране.

При этом Разворотнева обратила внимание на пробел в законодательстве – в законах нет понятий "продавец под влиянием" и "сделка под влиянием". Также не существует и списка признаков воздействия мошенников, поэтому судам приходится принимать решения, исходя из собственной трактовки ситуации.

Долина стала жертвой мошенников в августе прошлого года. Злоумышленники ввели ее в заблуждение о якобы угрозе недвижимости и вынудили продать квартиру, после чего перевести вырученные средства и остальные деньги на "безопасный счет".

Артистка смогла оспорить сделку в судебном порядке и вернуть квартиру.

В июле 2025 года по завершенному уголовному делу к ответственности привлечены фигуранты Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Анжела Цырульникова. Установленный ущерб превысил 317,6 миллиона рублей.

В ноябре этого года было возбуждено еще одно уголовное дело – по факту угрозы убийством Долиной. Ее адвокат сообщала, что из-за аферы неизвестные угрожали убийством артистке.

Накануне Кассационный суд признал законным решение вернуть Долиной ее квартиру. Жалоба покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье осталась без удовлетворения.