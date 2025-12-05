Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 22:06

Происшествия

Долина заявила о решении вернуть Полине Лурье деньги за квартиру

Фото: ТАСС/Константин Андреев

Певица Лариса Долина в эфире Первого канала заявила, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье деньги. По словам артистки, это справедливое решение, так как Лурье не была виновата в обмане.

"Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение, вне зависимости от судебного решения", – сказала певица.

Она также пояснила, что после продажи своей квартиры в центре Москвы передала полученные за нее 112 миллионов рублей мошенникам, поэтому этих средств на руках у нее нет.

Долина стала жертвой мошенничества в августе 2024 года. Аферисты сообщили о мнимой угрозе ее недвижимости и убедили продать квартиру, а затем перевести деньги на "безопасный счет".

По данному факту возбудили уголовное дело. В ходе расследования была установлена общая сумма ущерба – более 317,6 миллиона рублей.

В ноябре суд вынес приговор четверым фигурантам дела. Андрея Основу приговорили к 4 годам тюрьмы, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7. Последней также предписали выплатить штраф в 1 миллион рублей, остальным – по 900 тысяч.

При этом Долина смогла оспорить сделку о продаже квартиры в суде, оставив право собственности на имущество за собой.

Спустя время в Верховный суд России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. Суд истребовал материалы дела об оспаривании сделки с квартирой и привлек к спору дочь Долиной Ангелину и ее несовершеннолетнюю внучку.

Также стало известно, что Лурье отказалась от мирового соглашения в споре за недвижимость. Предложение исполнительницы включало возврат денежных средств в рассрочку на несколько лет без учета инфляции.

Покупательница квартиры Ларисы Долиной отказалась от мирового соглашения

Читайте также


происшествияшоу-бизнес

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика