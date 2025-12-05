Долина заявила о решении вернуть Полине Лурье деньги за квартиру

Фото: ТАСС/Константин Андреев

Певица Лариса Долина в эфире Первого канала заявила, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье деньги. По словам артистки, это справедливое решение, так как Лурье не была виновата в обмане.

"Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение, вне зависимости от судебного решения", – сказала певица.

Она также пояснила, что после продажи своей квартиры в центре Москвы передала полученные за нее 112 миллионов рублей мошенникам, поэтому этих средств на руках у нее нет.

Долина стала жертвой мошенничества в августе 2024 года. Аферисты сообщили о мнимой угрозе ее недвижимости и убедили продать квартиру, а затем перевести деньги на "безопасный счет".

По данному факту возбудили уголовное дело. В ходе расследования была установлена общая сумма ущерба – более 317,6 миллиона рублей.

В ноябре суд вынес приговор четверым фигурантам дела. Андрея Основу приговорили к 4 годам тюрьмы, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7. Последней также предписали выплатить штраф в 1 миллион рублей, остальным – по 900 тысяч.

При этом Долина смогла оспорить сделку о продаже квартиры в суде, оставив право собственности на имущество за собой.

Спустя время в Верховный суд России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. Суд истребовал материалы дела об оспаривании сделки с квартирой и привлек к спору дочь Долиной Ангелину и ее несовершеннолетнюю внучку.

Также стало известно, что Лурье отказалась от мирового соглашения в споре за недвижимость. Предложение исполнительницы включало возврат денежных средств в рассрочку на несколько лет без учета инфляции.