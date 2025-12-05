05 декабря, 22:06Происшествия
Долина заявила о решении вернуть Полине Лурье деньги за квартиру
Фото: ТАСС/Константин Андреев
Певица Лариса Долина в эфире Первого канала заявила, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье деньги. По словам артистки, это справедливое решение, так как Лурье не была виновата в обмане.
"Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение, вне зависимости от судебного решения", – сказала певица.
Она также пояснила, что после продажи своей квартиры в центре Москвы передала полученные за нее 112 миллионов рублей мошенникам, поэтому этих средств на руках у нее нет.
Долина стала жертвой мошенничества в августе 2024 года. Аферисты сообщили о мнимой угрозе ее недвижимости и убедили продать квартиру, а затем перевести деньги на "безопасный счет".
По данному факту возбудили уголовное дело. В ходе расследования была установлена общая сумма ущерба – более 317,6 миллиона рублей.
В ноябре суд вынес приговор четверым фигурантам дела. Андрея Основу приговорили к 4 годам тюрьмы, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7. Последней также предписали выплатить штраф в 1 миллион рублей, остальным – по 900 тысяч.
При этом Долина смогла оспорить сделку о продаже квартиры в суде, оставив право собственности на имущество за собой.
Спустя время в Верховный суд России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. Суд истребовал материалы дела об оспаривании сделки с квартирой и привлек к спору дочь Долиной Ангелину и ее несовершеннолетнюю внучку.
Также стало известно, что Лурье отказалась от мирового соглашения в споре за недвижимость. Предложение исполнительницы включало возврат денежных средств в рассрочку на несколько лет без учета инфляции.
