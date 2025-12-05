Форма поиска по сайту

05 декабря, 13:46

Происшествия

Покупательница квартиры Долиной отказалась от мирового соглашения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась от мирового соглашения в споре за недвижимость. Об этом в беседе с ТАСС сообщила адвокат Светлана Свириденко, защищающая интересы последней.

По ее словам, предложение исполнительницы включало возврат денежных средств Лурье в рассрочку на несколько лет без учета инфляции.

"Моя доверительница на условия Долиной не согласна", – подчеркнула Свириденко, добавив, что соответствующее предложение поступило после того, как Лурье подала иск в Верховный суд РФ.

Народная артистка стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Злоумышленники сообщили о мнимой угрозе ее недвижимости и убедили продать квартиру, а затем перевести деньги на "безопасный счет".

В результате было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования, завершившегося в апреле 2025-го, была установлена общая сумма ущерба – более 317,6 миллиона рублей.

В ноябре суд вынес приговор четверым фигурантам. Андрея Основу приговорили к 4 годам тюрьмы, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7. Кроме того, последней также предписали выплатить штраф в 1 миллион рублей, остальным – по 900 тысяч.

При этом в ходе расследования Долина смогла оспорить сделку о продаже квартиры в суде. Право собственности на имущество было оставлено за ней, а Лурье осталась без недвижимости и без денег.

Однако данное решение суда вызвало волну негатива, из-за чего артистка была вынуждена закрыть комментарии в своих соцсетях. Пользователи назвали певицу "похитителем новоселья" и запустили флешмоб с призывом "отменить" ее.

Спустя время в Верховный суд России (ВС РФ) поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. Суд уже истребовал материалы дела об оспаривании сделки с квартирой, а также привлек к спору дочь Долиной Ангелину и ее несовершеннолетнюю внучку.

Адвокат Лурье выразила надежду, что ВС РФ сможет выявить нарушения в решениях нижестоящих судов, что приведет к пересмотру дела.

происшествияшоу-бизнес

