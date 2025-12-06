06 декабря, 12:27Общество
Сергунина: в столице вручили знак отличия "Волонтер Москвы" I степени
Фото: пресс-служба КОСиМП
В столице 20 жителям вручили знак отличия "Волонтер Москвы" I степени, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Награду получили москвичи, которые более пяти лет систематически участвуют в общественно значимых проектах и вносят важный вклад в развитие добровольческого движения. Торжественную церемонию приурочили ко Дню волонтера, отметила вице-мэр. Вручение знаков отличия II и III степени пройдет до конца декабря.
По словам Сергуниной, вместе обладатели почетного знака посвятили волонтерству более 50 тысяч часов. Люди разных возрастов и профессий представляют патриотическое, культурное, событийное и другие направления добровольчества.
Среди тех, кого отметили знаком отличия:
- Юлия Симонова (Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы");
- Вера Жигачева и Марина Морозова (ресурсный центр "Мосволонтер");
- Ирина Ильина, Светлана Пономарева и Людмила Цингова (дирекция выставки "Россия");
- Анастасия Маркодеева (центр развития добровольчества "Помощь");
- Татьяна Лаптева и Александр Туркин (АНО поддержки и развития волонтерской деятельности "Союз волонтеров");
- Валентина Москаленко (АНО социальной поддержки и социального обслуживания населения "ДОБРОпомощь");
- Марьяна Шевцова (редакция газеты "Вечерняя Москва").
Получившая награду Жигачева отметила, что ее жизнь кардинально изменилась благодаря добровольческой деятельности. С ее слов, она стала более открытой и уверенной в себе, научилась работать в команде и принимать решения в стрессовых ситуациях.
В свою очередь, удостоенный знака отличия Сергей Ладочкин начал волонтерский путь еще в школе. В настоящий момент его усилия сосредоточены на гуманитарных миссиях в новых российских регионах.
Знак отличия "Волонтер Москвы" учредили в 2022 году. Раньше его вручали горожанам ежегодно, а с 2025-го получить его могут до 100 человек.
Кроме того, введено три степени. Чтобы претендовать на первую, необходимо иметь не менее пяти лет добровольческого опыта, на вторую – от трех лет, на третью – от года. Эксперты также учитывают количество часов волонтерской деятельности и социальную значимость проектов.
Выдвинуть кандидатов для получения поощрения могут некоммерческие организации, компании, образовательные учреждения и органы власти. В этом году они подали почти 1,1 тысячи заявок.
Ранее на улице Ландышевская в Москве открылся 10-й волонтерский центр "Доброе место". Там можно узнать о направлениях волонтерской деятельности и найти единомышленников. Для москвичей в учреждении доступны контент-студия и экологическая лаборатория, также там будут проходить тренинги для добровольцев.
