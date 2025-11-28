Сергей Собянин подвел итоги конкурса грантов "Москва – добрый город"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин в своем блоге подвел итоги седьмого конкурса грантов "Москва – добрый город".

Мэр отметил, что с 2019 года его победителями стали 738 проектов НКО, на поддержку социальных инициатив было выделено 2,8 миллиарда рублей.

В этом году участники конкурса должны были выбрать одно из шести предложенных направлений:

помощь участникам СВО и их семьям;

помощь семьям с детьми или взрослыми с инвалидностью, включая социальную занятость и совместное проживание;

проекты поддержки многодетных семей, детей-сирот, подростков и семей в трудных ситуациях;

социальное волонтерство;

социальная адаптация;

проекты, связанные с продвижением здорового образа жизни.

Он обратил внимание, что с этого года город расширил возможности участия "молодых организаций. Заявку можно было подать НКО с опытом работы от полугода. А организации. которые создали участники СВО, не имели ограничений по дате регистрации.

Всего было подано 380 заявок, отобрали 90 проектов, которые реализуют в 2026 году.

По словам Собянина, самым популярным направлением стала помощь взрослым и детям с особенностями здоровья: 38% инициатив пришлись на данную категорию. А 27% организаций реализуют программы поддержки многодетных и приемных семей, детей-сирот и трудных подростков, семей в трудной жизненной ситуации. Также популярно направление поддержки участников СВО и их детей – 14% проектов. В этой категории число победителей выросло в два раза по сравнению с прошлогодним конкурсом.

Гранты разделили на три группы. 16% организаций получили до миллиона рублей, 47% – от 1 до 5 миллионов рублей, 37% – от 5 до 10 миллионов рублей. Бюджет конкурса составлял 400 миллионов рублей.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции города Москвы представит программу обучения наставников среди бойцов СВО, которые вернулись домой. Суть программы во взаимопомощи. Они будут помогать в адаптации своих товарищей и оказывать им психологическую поддержку. Инициативу реализуют совместно с Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей.

Автономная некоммерческая организация "РОСТ", которая уже на протяжении долгого времени помогает подтянуть знания по школьной программе детям-сиротам и детям из приемных семей, представит новый проект. Он подразумевает дополнительные индивидуальные онлайн-занятия по всем школьным предметам с опытными педагогами. Занятия планируется проводить три раза в неделю.

Творческое объединение "Круг" планирует провести занятия по кулинарному, столярному, гончарному, свечному делу, ручной керамике и мыловарению для людей с инвалидностью. Они будут проходить в адаптированных инклюзивных мастерских, которые предоставит город. Участники смогут не только выбрать вид деятельности, но и стать мастерами и даже трудоустроиться в мастерские. Занятия будут проходить 2–5 раз в неделю. В группах будет по 6–8 человек. Все они получат возможность заниматься в дружеской атмосфере. Поддержку получат и их семьи – родственники смогут проконсультироваться по актуальным вопросам.

Организация "Наш солнечный мир" представит уникальный проект по социальной адаптации горожан с расстройством аутистического спектра (РАС) с индивидуальной программой для каждого. Дети подготовятся к детскому саду и научатся общаться со сверстниками. Также пройдут занятия по подготовке к школе. В дальнейшем они смогут посещать обычную школу без стресса, так как уже научатся взаимодействовать с учителем и побывают в роли учеников.

Молодые люди с этим диагнозом научатся выполнять бытовые задачи самостоятельно. Занятия будут проводить наставники, имеющие опыт общения с такими горожанами.

Благотворительный фонд "Даунсайд АП" организует занятия для подростков с синдромом Дауна в рамках проекта "Я шагаю по Москве". Ребята научатся общаться с окружающими, выполнять бытовые навыки. Они будут посещать общественные места без родителей.

Также участников познакомят с различными профессиями. Они смогут работать в социальных мастерских фонда, что позволит получить новый опыт и улучшить социальные навыки. Родителям будет также оказана поддержка в виде консультаций.

Программа "Москва – добрый город" служит эффективной платформой партнерства города и некоммерческих организаций. НКО предоставляются ресурсы, а горожанам – востребованные социальные услуги, заключил мэр.

Ранее Собянин назвал победителей премии "Благотворитель Москвы". В номинации "НКО с историей" лучшим стал Центр лечебной педагогики. В номинации "Лучшая волонтерская программа" премию вручили центру "Дом для мамы". В категории "Лучшая медиакампания НКО" был отмечен фонд "Второе дыхание" за акцию в поддержку пожилых людей.

