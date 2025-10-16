16 октября, 18:35Мэр Москвы
Сергей Собянин назвал победителей премии "Благотворитель Москвы"
Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
В столице определили победителей премии "Благотворитель Москвы" в десяти номинациях, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По его словам, в этом году премия приурочена к пятилетию благотворительного сервиса на портале mos.ru. Наградой отметили достижения столичных некоммерческих организаций и благотворителей, а также социально ответственный бизнес.
"В номинации "НКО с историей" лучшим стал Центр лечебной педагогики. Он уже больше 35 лет помогает семьям, где растут особые дети, и обучает специалистов", – рассказал мэр.
Кроме того, в номинации "Лучшая волонтерская программа" премию вручили центру "Дом для мамы". Как отметил Собянин, этот проект предоставляет людям с трудным прошлым шанс помочь другим и обрести себя в добрых делах.
Также в категории "Лучшая медиакампания НКО" был отмечен фонд "Второе дыхание" за акцию в поддержку пожилых людей.
Собянин поблагодарил каждого, кто меняет Москву к лучшему и поддерживает социальные проекты.
Ранее сообщалось, в инновационном кластере "Ломоносов" пройдет молодежный фестиваль "ЛЦТ. Фест". Главным его событием станет награждение лауреатов премии "Лидеры цифровой трансформации".
Сергей Собянин рассказал о запуске проекта поощрения талантливых педагогов Москвы