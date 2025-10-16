Сергей Собянин назвал победителей премии "Благотворитель Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице определили победителей премии "Благотворитель Москвы" в десяти номинациях, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, в этом году премия приурочена к пятилетию благотворительного сервиса на портале mos.ru. Наградой отметили достижения столичных некоммерческих организаций и благотворителей, а также социально ответственный бизнес.

"В номинации "НКО с историей" лучшим стал Центр лечебной педагогики. Он уже больше 35 лет помогает семьям, где растут особые дети, и обучает специалистов", – рассказал мэр.

Кроме того, в номинации "Лучшая волонтерская программа" премию вручили центру "Дом для мамы". Как отметил Собянин, этот проект предоставляет людям с трудным прошлым шанс помочь другим и обрести себя в добрых делах.

Также в категории "Лучшая медиакампания НКО" был отмечен фонд "Второе дыхание" за акцию в поддержку пожилых людей.

Собянин поблагодарил каждого, кто меняет Москву к лучшему и поддерживает социальные проекты.

