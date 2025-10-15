Лауреатов премии "Лидеры цифровой трансформации" наградят на фестивале в Москве

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Молодежный фестиваль "ЛЦТ. Фест" пройдет в инновационном кластере "Ломоносов" в Москве. Главным его событием станет награждение лауреатов премии "Лидеры цифровой трансформации", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Лучшие IТ-команды представят широкой аудитории свои проекты для города и бизнеса", – отметила вице-мэр.

Для конкурса разработчики представили цифровые решения для одной из 20 задач, которые были поставлены московскими ведомствами и крупными организациями. В этом году заявки на участие подали со всей России и еще 26 стран, в том числе Китай, Индия, Белоруссия и Таиланд.

В программу фестиваля войдут лекции, мастер-классы и дискуссии, на которых расскажут о том, как запустить собственный технологический стартап и выйти с ним на международный рынок. Кроме того, слушатели узнают о наиболее перспективных профессиях будущего, внедрении искусственного интеллекта и создании новых сервисов.

Также в рамках мероприятия откроется экспозиция со стендами правительства Москвы и коммерческих структур из разных отраслей. Гости смогут получить карьерные консультации и познакомиться с вакансиями потенциальных работодателей.

Ранее сообщалось, что всероссийский хакатон "Открой#Моспром" пройдет в период с 17 по 19 октября. Принять участие в мероприятии смогут инженеры, IТ-специалисты, дизайнеры, аналитики, маркетологи, HR- и PR-специалисты, а также управленцы и эксперты отрасли. В командах им предстоит создать для крупных столичных компаний прототипы технологических продуктов и ресурсов.

