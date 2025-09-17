Хакатон "Открой#Моспром" по цифровым решениям в промышленности пройдет в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Всероссийский хакатон "Открой#Моспром" пройдет в период с 17 по 19 октября. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, передает сайт мэра и правительства Москвы.

Принять участие в данном мероприятии смогут инженеры, IТ-специалисты, дизайнеры, аналитики, маркетологи, HR- и PR-специалисты, а также управленцы и эксперты отрасли.

В командах им предстоит создать для крупных столичных компаний прототипы технологических продуктов и ресурсов – от системы на базе искусственного интеллекта, которая поможет подбирать меры поддержки, до приложения для карьерного развития в промышленности.

Задания поступят от департамента инвестиционной и промышленной политики, АНО "Моспром", особой экономической зоны "Технополис "Москва" и крупнейших промышленных компаний, в том числе от ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ГК "Р-Фарм" и завода "Микрон". Представители Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева примут участие в образовательных мероприятиях.

Лучшие из вариантов цифровых решений могут быть в дальнейшем внедрены в промышленную экосистему Москвы. Они будут выбраны членами жюри в каждом из шести направлений. Команды, которые займут призовую тройку, смогут разделить между собой общий призовой фонд, который составляет 2,5 миллиона рублей.

Мероприятия будут проводиться как онлайн, так и очно на площадке "Технополис "Москва". Зарегистрироваться на хакатон можно до 15:00 15 октября.

До 18 сентября желающие могут подать заявку на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации". Присоединиться к хакатону могут совершеннолетние российские и иностранные IT-специалисты.

Участники объединятся в команды и предложат решения для одной из 20 задач, которые подготовят городские ведомства и крупные компании. Специалистам предстоит создать ассистента на основе нейросети для работы с большим объемом данных, а также разработать медицинский сервис для определения координат объектов недвижимости по фотографиям.

