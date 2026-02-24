Форма поиска по сайту

24 февраля, 13:12

Песков указал на важность прошедших четырех лет СВО для россиян

Фото: kremlin.ru

Четыре года специальной военной операции (СВО) очень важны для истории России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Страна будет идти дальше. Конечно же, эти четыре года всегда останутся в памяти людей", – сказал он, отвечая на вопрос об изменениях в жизни россиян за время проведения спецоперации.

По его словам, главная цель СВО – обеспечить безопасность людей на востоке Украины, которые находились в смертельной опасности. Цели спецоперации полностью пока не достигнуты, поэтому она продолжается, добавил Песков.

Он вновь отметил, что Москва с самого начала сохраняет надежду на урегулирование украинского конфликта мирным путем.

"После вмешательства Великобритании в этот мирный процесс дело снова вернулось на военный трек", – сказал пресс-секретарь.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" текущего конфликта. Одновременно с этим он указал, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе большие риски.

Зеленский также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп изменит свою позицию по украинскому конфликту. По его словам, сейчас американский лидер оказывает большее давление именно на Киев, требуя уступок с его стороны для заключения мира.

