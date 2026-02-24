Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 февраля, 17:35

Экономика

Автокомпания GAC приостановила продажи кроссовера GS3 в России

Фото: Getty Images/picture alliance/Matthias Balk

Китайский автоконцерн GAC приостановил продажи кроссовера GS3 в России. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

Такое решение в GAC объяснили нестабильностью рынка, на которую влияют в том числе экономическая ситуация и изменения в структуре спроса и предложения.

При этом представители компании не исключили возобновления продаж. Решение будет зависеть от ситуации на рынке и обратной связи от покупателей из России. В пресс-службе подчеркнули, что изучение потребностей и ожиданий клиентов является приоритетной задачей автоконцерна.

С начала года автомобили в России подорожали на 1,5–3%. Цены повысились как на отечественные бренды вроде Lada, Solaris, Tenet, Xcite, "Москвич" и Evolute, так и на китайские марки Haval, Tank, Geely, Chery, Exlantix, Omoda, Jaecoo, Changan, GAC, BAIC, Bestune и LiXiang. Эксперты объясняли рост цен увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) и повышением утилизационного сбора.

Цены на автомобили могут вырасти в России из-за ужесточения утильсбора

бизнесэкономикатранспортавто

