24 февраля, 18:24Политика
США задержали находящийся под санкциями танкер Bertha
Фото: depositphotos/PantherMediaSeller
Вооруженные силы США задержали в международных водах танкер Bertha, который находится под американскими санкциями. Об этом сказано в заявлении Пентагона в соцсети X.
Судно было задержано ночью 24 февраля в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США. По данным Пентагона, танкер действовал в нарушение установленного президентом США Дональдом Трампом карантина для кораблей, подпадающих под санкции в Карибском бассейне.
Кроме того, ведомство указало, что судно пыталось скрыться. Это уже третий танкер, который был задержан американской стороной в Индийском океане.
Ранее Вооруженные силы США перехватили и досмотрели танкер Aquila II, который курсировал под флагом Панамы. По мнению Пентагона, судно действовало вопреки установленному Трампом карантину для подсанкционных судов. В связи с этим военные преследовали корабль от Карибского бассейна до акватории Индийского океана. До этого был задержан танкер Veronica III.