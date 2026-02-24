Форма поиска по сайту

24 февраля, 18:24

Политика

США задержали находящийся под санкциями танкер Bertha

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Вооруженные силы США задержали в международных водах танкер Bertha, который находится под американскими санкциями. Об этом сказано в заявлении Пентагона в соцсети X.

Судно было задержано ночью 24 февраля в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США. По данным Пентагона, танкер действовал в нарушение установленного президентом США Дональдом Трампом карантина для кораблей, подпадающих под санкции в Карибском бассейне.

Кроме того, ведомство указало, что судно пыталось скрыться. Это уже третий танкер, который был задержан американской стороной в Индийском океане.

Ранее Вооруженные силы США перехватили и досмотрели танкер Aquila II, который курсировал под флагом Панамы. По мнению Пентагона, судно действовало вопреки установленному Трампом карантину для подсанкционных судов. В связи с этим военные преследовали корабль от Карибского бассейна до акватории Индийского океана. До этого был задержан танкер Veronica III.

