США вновь нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

Фото: depositphotos/icholakov01

Вооруженные силы США нанесли удар по судну, якобы перевозившему наркотики в восточной части Тихого океана. Об этом сообщила пресс-служба Южного командования ВС США.

Отмечается, что в результате удара погибли два человека, еще один – выжил. Для его спасения командование ВС США уведомило Береговую охрану о необходимости активировать поисково-спасательную систему.

Также ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ВС страны планируют чаще наносить удары по наземным целям наркоторговцев. По его словам, это будет легче, чем бороться с ними на воде.

Кроме того, глава Белого дома отметил заслуги армии США в борьбе против наркоторговцев на море и пообещал, что все они будут ликвидированы.