Трамп анонсировал наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке

Армия США планируют приступить к наземным операциям против латиноамериканских наркокартелей. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Мы перекрыли 97% контрабанды наркотиков в Штаты морем и теперь собираемся начать наносить удары по картелям на суше", – подчеркнул американский лидер.

При этом Трамп не уточнил, по территории каких стран могут быть нанесены удары.

Ранее, 30 декабря 2025 года, армия США нанесла удар по судну наркоторговцев в международных водах Тихого океана. По информации американской разведки, судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков.

В результате удара погибли двое наркотеррористов. Никто из американских военных не пострадал.