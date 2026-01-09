09 января, 06:58Политика
Трамп анонсировал наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Армия США планируют приступить к наземным операциям против латиноамериканских наркокартелей. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп.
"Мы перекрыли 97% контрабанды наркотиков в Штаты морем и теперь собираемся начать наносить удары по картелям на суше", – подчеркнул американский лидер.
При этом Трамп не уточнил, по территории каких стран могут быть нанесены удары.
Ранее, 30 декабря 2025 года, армия США нанесла удар по судну наркоторговцев в международных водах Тихого океана. По информации американской разведки, судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков.
В результате удара погибли двое наркотеррористов. Никто из американских военных не пострадал.
Новости мира: США вновь атаковали судно в Тихом океане