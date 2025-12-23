США нанесли очередной удар по кораблю наркоторговцев в Тихом океане

Фото: AP Photo/POOL/Shigeki Miyajima

Военнослужащие США нанесли удар по судну в международных водах в восточной части Тихого океана, которое якобы использовалось членами наркокартелей. Об этом сообщила пресс-служба Южного командования ВС США.

По информации ведомства, американская разведка подтвердила, что малозаметное судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика.

Удар был нанесен по распоряжению военного министра США Пита Хегсета. В результате атаки была подтверждена гибель 1 человека.

До этого американская армия нанесла удары по судам, которые якобы перевозили наркотики в международных водах Тихого океана. В результате было убито 5 наркотеррористов. При этом никто из американских военнослужащих не пострадал.