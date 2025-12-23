Трамп заявил, что действия США против наркокартелей не ограничатся Венесуэлой

Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действия Вашингтона против наркокартелей не ограничатся Венесуэлой. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции во Флориде.

По его словам, в настоящее время США наносят удары по кораблям и лодкам у берегов Венесуэлы, которые якобы перевозят наркотические вещества. Однако в дальнейшем действия ВС США могут расшириться на всю Латинскую Америку.

Ранее стало известно, что американские военные нанесли очередной удар по судну наркотеррористов в международных водах Тихого океана.

В результате этой операции были убиты 4 члена экипажа корабля. При этом военные США не пострадали.