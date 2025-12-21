Reuters: США попытались задержать еще одно судно у Венесуэлы

Фото: depositphotos/Asteri

Соединенные Штаты попытались задержать еще один корабль, находящийся под американскими санкциями, около берегов Венесуэлы. Об этом сообщил корреспондент Reuters Идрис Али.

Согласно источникам журналиста, операцией руководила береговая охрана Вашингтона. Он не уточнил, где конкретно проходила операция.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американские военные захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. По словам американского лидера, это "очень большой" танкер. Он подчеркнул, что Штаты оставят эту нефть себе.

Президент США признал правительство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов США, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми".

Глава Белого дома приказал осуществить полную блокаду всех санкционированных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Он также пригрозил ударами по территории Венесуэлы, пока власти этой страны не вернут США все "украденные активы, нефть и землю".