Верховный суд признал незаконным лишение водительских прав из-за ошибки с СМС

Фото: depositphotos/andreyuu

Верховный суд России встал на сторону жительницы Сочи, которую ранее лишили водительских прав из-за того, что СМС с уведомлением было направлено на неверный номер. Об этом говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Дело рассматривалось без участия женщины. Выяснилось, что мировой судья отправил сообщение на другой номер. В итоге женщину лишили водительского удостоверения на полтора года и назначили ей штраф в размере 30 тысяч рублей по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ ("Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения").

Решение оставили в силе кассационный и районный суды. Вскоре сочинка по данному инциденту обратилась в высшую судебную инстанцию страны.

В итоге Верховный суд отменил постановление районного и кассационного судов. Теперь дело об административном правонарушении будет рассмотрено повторно.

Ранее сообщалось, что в России могут сократить предельный срок сдачи практического экзамена на водительские права.

Согласно проекту, у кандидатов в водители будет максимум 60 дней для сдачи практического экзамена после теоретического, а не 6 месяцев, как сейчас. Документ еще дорабатывается и пока не был передан в правительство.

