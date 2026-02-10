ТАСС: срок сдачи практического экзамена на права может быть сокращен до 60 дней

Фото: depositphotos/Daxiao_Productions

В России могут сократить предельный срок сдачи практического экзамена на водительские права. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Согласно проекту, у кандидатов в водители будет максимум 60 дней для сдачи практического экзамена после теоретического, а не 6 месяцев, как сейчас. Документ еще дорабатывается и пока не был передан в правительство.

Ранее российские автошколы предложили ГИБДД изменить сроки пересдачи экзаменов на водительские права и сократить их. По словам представителей организаций, из-за нынешних правил срок ожидания пересдачи после трех неудачных попыток достигает 6–9 месяцев, из-за чего появляется нехватка водителей категорий C и D.

В России также могут перестать требовать бумажную медицинскую справку при записи на экзамен в ГИБДД через портал "Госуслуги". Нововведение коснется тех кандидатов, чьи данные уже имеются в едином электронном реестре.