В зоопарках рассказали об очередях на покупку капибар в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России зафиксированы очереди на приобретение капибар в связи с высоким спросом на этих животных. Об этом РИА Новости сообщили в зоопарках страны.

В Ярославском зоопарке рассказали, что уже несколько лет думают о покупке капибар, однако пока зоосаду это не удалось из-за ограниченного количества предложений на рынке и очереди других заведений. При этом зоопарк будет продолжать готовиться к приобретению этих зверьков и строить вольер с необходимыми условиями для их содержания.

В свою очередь, в зоопарке "Чудесный" в Приморье также подтвердили, что капибары сейчас очень популярны, что привело к повышению цен на них и очередям на покупку. Зоосад планирует приобрести этих животных не раньше конца 2026 года.

Там добавили, что купить капибар можно либо у заводчиков, либо у зоопарков, в которых они родились. Из других стран их привезти сложно из-за климатических особенностей содержания и проблем в выдаче разрешений на ввоз животных в рамках санитарных требований.

При этом, как отметили в "Чудесном", ажиотаж на зверьков уже немного снижается. Однако все равно купить в России их проще, чем за рубежом, поэтому в стране сохраняются очереди.

Ранее стало известно, что в Россию в течение года завезут 20–30 капибар из Перу для размножения. Сейчас же в стране наблюдается их дефицит. Ввозом животных по поручению директора Союза зоопарков Светланы Акуловой занимается парк птиц "Малинки" в Ростовской области.

