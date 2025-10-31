Форма поиска по сайту

31 октября, 17:05

Город

Капибары и выдры из "Москвариума" попробовали тыквы

Видео: телеграм-канал "Москвариум"

Капибар и выдр в "Москвариуме" на ВДНХ угостили кусочками сезонной тыквы. Видео размещено в телеграм-канале учреждения.

"В "Москвариуме" царит настоящая осенняя атмосфера! Ничто так не создает настроение, как символы урожая этого сезона", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как животные пробуют угощение и играют с ним.

Ранее три капибары, которые обитают в "Москвариуме", получили клички Персик, Искра и Карамелька. Их выбирали москвичи в возрасте от 6 до 14 лет на платформе "Активный гражданин – детям".

За это они получили баллы в рамках городской программы лояльности "Миллион призов". Их можно использовать для получения игрушек, сертификатов или билетов на экскурсии.

