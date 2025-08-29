Капибары в "Москвариуме" на ВДНХ получили клички Персик, Искра и Карамелька

Фото: пресс-служба "Москвариума"

Три капибары, которые обитают в "Москвариуме" на ВДНХ, получили клички Персик, Искра и Карамелька. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления".

Клички для двух самок и самца выбирали москвичи в возрасте от 6 до 14 лет на платформе "Активный гражданин – детям". В результате многие (62% голосов) проголосовали за имя Персик для мальчика, которого характеризуют как спокойного и доверчивого. При этом животное любит, когда ему чешут спинку.

Одна из самочек получила имя Искра (59% голосов), так как она выделяется среди всех своим игривым нравом и любопытством. Например, капибара может запрыгнуть на колени сотрудникам и засунуть голову в сумочку с угощением. Вторая девочка была названа Карамелькой (57% голосов). Она предпочитает ходить по пятам за работниками. Более того, это животное любит, когда в вольере убираются.

"Мы очень рады, что наши новые обитатели легко освоились, а тренерам сразу удалось найти подход к каждому животному. В ходе наблюдения можно увидеть индивидуальные особенности каждого из них, поэтому мы с большим удовольствием придумали подходящие варианты имен", – поделилась заместитель генерального директора "Москвариума" Ирина Мейнцер.

Те дети, которые приняли участие в голосовании, получили баллы в рамках городской программы лояльности "Миллион призов". Их они могут использовать для получения игрушек, сертификатов или билетов на экскурсии. Со списком подарков можно ознакомиться на платформе в разделе "Призы" и на сайте "Миллион призов" в категории "Активный гражданин – детям".

Три капибары – две самки и самец – поселились в "Москвариуме" 10 июля. В этот день праздновался День любви к капибарам. Для животных обустроили просторный биотопный вольер с двумя бассейнами и укрытиями.

На данный момент капибары уже адаптировались к своему новому месту жительства, активно контактируют с тренерами и уже выбрали свои любимые лакомства: кусочки огурца и моркови.

