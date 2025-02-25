Американские гребневики появились в "Москвариуме"

Фото: телеграм-канал "Москвариум"

Морские животные гребневики, которые похожи на медуз и мерцают при движении, появились в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аквариума.

"Наш новый обитатель – американский гребневик, или мнениопсис, или морской орех. Этот вид стал одним из самых известных и "проблемных", так как его появление в Черном и Каспийском морях напрямую связано с разрушительным воздействием на их экосистемы", – подчеркнула замгендиректора "Москвариума" Ирина Мейнцер.

Как она объяснила, основная причина таких изменений состоит в способности к взрывному размножению. В Черном море это спровоцировало снижение численности анчоусов и ставрид, а в Каспийском море – тюленей и осетровых. Проблему решили, завезя в Черное море хищного гребневика берое.

Гребневики внешне отличаются от медуз наличием гребных пластинок, которые мерцают при движении. Они перемещаются за счет ресничек. Гребневики относятся к хищникам, которые питаются планктоном и личинками рыб.

"Москвариум" уточнил, что мнениопсис оказался первым гребневиком, чей геном секвенировали в 2013 году, благодаря чему ученые смогли найти уникальные гены, связанные с регенерацией.

"Мнениопсис стал культовым примером "экологического бумеранга", так как его вторжение в другие моря привело к серьезным глобальным последствиям. Он символизирует борьбу с экологическими угрозами, вызванными проникновением чужеродных видов", – говорится в сообщении.

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