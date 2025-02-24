Отдыхающие на "ледяных шезлонгах" ларги попали на видео в Приморье

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Инспектор Дальневосточного морского заповедника в Приморье снял на видео ларг, отдыхающих от родительства на плавающих льдинах, передает пресс-служба дирекции заповедников "Земля леопарда".

В дирекции отметили, что сейчас на восточном участке заповедника в самом разгаре сезон рождения ларг, но не все представители этого вида принимают участие в процессе.



Видео: телеграм-канал "Земля леопарда" – дирекция заповедников"

Особи, не участвующие в процессе рождения, не могут найти место на берегу из-за того, что все уже "занято и забронировано беременяшками". Однако делить территорию с кем-то в этот период они не хотят.

"Поэтому отдыхать приходится на плавающих льдинах. Но никто и не жалуется", – говорится в сообщении.

Сам ролик был снят с безопасного расстояния, поэтому тюлени не испытывали неудобств от съемки, уточнили в пресс-службе. Более того, там добавили, что ларги будто понимают, что инспекторы их охраняют, поэтому и спокойно следят за действиями сотрудников отдела охраны дирекции заповедников "Земля леопарда".

Между тем у ластоногих, живущих в Московском зоопарке, началась сезонная линька. Обычно она наступает весной и длится около месяца, однако в этом году процесс стартовал раньше.

Во время линьки мех этих млекопитающих на некоторое время теряет свои теплоизоляционные свойства. Но животных спасает большой слой подкожного жира, который удерживает тепло. Кроме того, ластоногие практически не едят, так как их аппетит снижается. Однако сотрудники зоосада стараются кормить млекопитающих прямо из рук.