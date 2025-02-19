Ранняя линька началась у тюленей, лахтака и ларги в Московском зоопарке

Сезонная линька началась у ластоногих в Московском зоопарке. Об этом сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале

Гендир зоопарка напомнила, что обычно линька у ластоногих наступает весной и длится около месяца.

"Но в этом году наши юные серые тюлени Бруни и Мия, лахтак Гарри и ларга Таня решили, что весна уже наступила, и дружно вышли на берег, чтобы обсохнуть", – отметила она.

Акулова рассказала, что во время линьки мех этих млекопитающих на некоторое время теряет свои теплоизоляционные свойства. Но животных спасает большой слой подкожного жира, который удерживает тепло.

Во время линьки ластоногие больше находятся на берегу, сокращая свое время пребывания в воде. Кроме того, они практически не едят, так как их аппетит снижается. Однако сотрудники зоосада стараются кормить млекопитающих прямо из рук. Их также спасает жировой запас, который помогает пережить зиму без голода.

"Кстати, тюлени настолько привязаны к нашим киперам, что позволяют им быть рядом даже без угощений. Это поистине трогательное проявление настоящей дружбы и доверия, ведь на суше наши ластоногие становятся практически беспомощными. Да и мокрый мех лишний раз мочить совсем не хочется", – добавила гендиректор Московского зоопарка.

Сотрудники зоосада вдобавок отслеживают изменение окраса у ластоногих, ежедневно фотографируя смену их старого рыжеватого меха на новый оттенок.

Между тем в столичном департаменте природопользования считают, что изменение температуры и таяние снега не повлияют на смену цвета шерсти у животных. По версии ведомства, определяющим фактором в этом процессе является длина светового дня. Именно это служит для животных сигналом для изменения своей жизнедеятельности, объяснил начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента Азамат Кунафин.

