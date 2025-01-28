Эксперт Кунафин: животные в Москве не путают зиму с весной благодаря длине светового дня

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Животные в Москве не перепутают зиму с весной благодаря длине светового дня, заявил в беседе с ТАСС начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Он отметил, что главной причиной оттепели в нынешнюю зиму являются теплые воздушные массы с юга, а длина светового дня не увеличилась и идет своим ходом.

Кунафин напомнил, что к явлениям, которые определяют длину светового дня у животных, относятся начало периода размножения, линьки, начало активной жизнедеятельности весной, а также массовые миграции.

Паукообразные и насекомые начинают проявлять активность, когда столбики термометров достигают 5 градусов и выше, но, по словам эксперта, пока этот рубеж не был преодолен.

Что касаемо жизни растений, она также зависит от наличия света, который необходим в процессе фотосинтеза, добавил специалист.

Утром 28 января специалисты Гидрометцентра РФ зафиксировали в столице новый температурный максимум, который побил столетний рекорд – 4,6 градуса выше нуля. Эксперты уверены, что этот рекорд не будет единственным в центральной части России.

Между тем орнитологи рассказали, что на фоне теплой погоды в столице можно встретить зарянок, вьюрков и зеленушек. Также в парках и скверах можно заметить черных дроздов и зябликов. Обычно эти птицы улетают в теплые регионы, чтобы переждать зиму.