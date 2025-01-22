Департамент природопользования: теплая погода не повлияет на смену окраса животных

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Изменение температуры и таяние снега не приведут к смене цвета шерсти у животных, сообщили в столичном департаменте природопользования.

"Определяющим фактором в жизни почти всех живых организмов является не изменение температуры, а длина светового дня. Именно увеличение светового дня служит для животных сигналом для изменения своей жизнедеятельности", – отметил начальник отдела мониторинга биоразнообразия ведомства Азамат Кунафин.

Таким образом, линька, начало периода размножения, активная жизнедеятельность и массовые миграции начнутся с увеличением светового дня. Смена окраса шерсти у зверей произойдет в соответствии с их биоритмами.

Кроме того, департамент уже сообщал, что в Москве животные не выйдут из спячки раньше срока на фоне теплой зимы, так как их биоритмы остаются зимними.

Специалисты отметили, что таяния снега и теплой температуры недостаточно для того, чтобы прервать спячку. Земля не прогрелась до достаточной температуры.

