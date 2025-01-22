Департамент природопользования: теплая погода не повлияет на смену окраса животных

22 января, 22:30Город
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Изменение температуры и таяние снега не приведут к смене цвета шерсти у животных, сообщили в столичном департаменте природопользования.
"Определяющим фактором в жизни почти всех живых организмов является не изменение температуры, а длина светового дня. Именно увеличение светового дня служит для животных сигналом для изменения своей жизнедеятельности", – отметил начальник отдела мониторинга биоразнообразия ведомства Азамат Кунафин.
Таким образом, линька, начало периода размножения, активная жизнедеятельность и массовые миграции начнутся с увеличением светового дня. Смена окраса шерсти у зверей произойдет в соответствии с их биоритмами.
Кроме того, департамент уже сообщал, что в Москве животные не выйдут из спячки раньше срока на фоне теплой зимы, так как их биоритмы остаются зимними.
Специалисты отметили, что таяния снега и теплой температуры недостаточно для того, чтобы прервать спячку. Земля не прогрелась до достаточной температуры.
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